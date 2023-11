Terzi S03E01: melodramatische soappoëzie van het hoogste niveau

Aan het begin van het derde seizoen van Terzi (The Tailor) reist Peyami (Çagatay Ulusoy) de hele wereld over. Van Parijs naar New York. Maandenlang bezoekt hij de modebastions van de wereld. Misschien wel om te vergeten dat hij nog steeds zielsveel van Esvet (Sifanur Gül) houdt. Als hij eenmaal terug is dan krijgt hij van Esvets echtgenoot Dimitri (Salih Bademci) een uitnodiging voor een etentje. Waarom zou Peyami in hemelsnaam nog willen omgaan met de psychopaat, zou je denken? Maar de modeman wil Esvet graag blijven zien. En de vrouw op wie hij verliefd is bezoekt in het geniep ook Peyami’s vader Mustafa (Olgun Simsek).