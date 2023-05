Terugkijken: Post Beiroet • 24-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Je kunt na het zien van Post Beiroet niet anders dan concluderen dat Hester Somsen een ideale diplomate is.





Of nee, misschien is ze wel een engel, deze Nederlandse ambassadeur in Libanon. En haar chauffeur/informele bodyguard/lokale informant, met wie ze samen in een gepantserde auto het land doorkruist, haar guardian angel.

Dan weer is ze in gesprek met een soennitische geestelijk leider, dan weer met een moslim of een christen. Steeds drinkt ze thee, neemt ze een zoete lekkernij aan. Ze knikt veel en luistert nog beter. Maar in haar in keurig Engels of Frans geformuleerde vragen en opmerkingen hoor je dat ze zeer goed is ingevoerd in de materie en de problematiek van dit land. Dat moet ook wel, want de situatie in Libanon is explosief. Het land wordt overstroomd door vluchtelingen uit buurland Syrië, de economie is zwak, het gemor onder de bevolking (weer dat beruchte mengsel van soennieten, moslims en christenen) neemt toe en radicalisering ligt op de loer, terwijl ook IS aan de poorten rammelt. Voor Nederland is deze diplomatieke post, waar slechts 13 mensen werken, van het grootste belang. Als het land valt, zal dat grote gevolgen hebben voor de vluchtelingenstroom naar Europa en Nederland.

Documentairemakers Maria Mok en Meral Uslu filmden maandenlang achter de schermen bij de ambassade en gingen met Somsen mee naar ontmoetingen in het land. Het levert een bijzondere inkijk op, mede dankzij de charismatische hoofdpersoon en haar goede wil in alle opzichten.