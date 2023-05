Terugkeer van The Ranch aangekondigd • Nieuws • 01-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komen nieuwe afleveringen van The Ranch naar Netflix. Op 16 juni worden er weer 10 toegevoegd.

De premièredatum werd dit keer niet bekend gemaakt door Netflix zelf, maar was te lezen op de officiële twitter-account van de serie. Hoewel de lading afleveringen werd aangekondigd als ‘deel 3’, gaat het officieel om de start van het tweede seizoen, dat wederom bestaat uit 20 afleveringen, die ook weer in 2 delen worden opgesplitst. That 70’s Show-veteranen Danny Masterson en Ashton Kutcher geven in de serie gestalte aan de broers Colt en Rooster. Ze proberen op de veehouderij het respect van hun knorrige vader Beau (Sam Elliott) te verdienen. Ook Wilmer Valderrama (eveneens ooit met Kutcher en Masterson te zien in That 70’s Show) is na zijn gastrol van vorig seizoen weer van de partij.

The Ranch werd bedacht door Don Reo en Jim Patterson. Reo werkt al eerder met Kutcher aan Two and a Half Men, toen de acteur aan het einde Charlie Sheen kwam vervangen.

Lees ook onze recensie van de start van het tweede deel van The Ranch.