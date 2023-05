Teaser voor Jean-Claude van Johnson • Nieuws • 11-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jean-Claude van Damme is druk aan het werk in de teaser voor Jean-Claude van Johnson.

In de nieuwe Amazon-serie laat de Belgische actieheld wat meer van zijn komische kant zien. Hij speelt – een beetje zoals in het satirische JCVD uit 2008 – een fictieve versie van zichzelf. Als teruggetrokken acteur wil hij niets meer met het wereldje te maken hebben, maar onder het alias Jean-Claude van Johnson voert hij waar hij kan gevaarlijke missies uit voor een geheime organisatie, om zo een oude liefde (Kat Foster) terug te winnen. Phylicia Rashad (The Cosby Show, Creed) is als zijn impresario en opdrachtgever ook op de hoogte van zijn dubbele identiteit. Jean-Claude van Johnson werd geschreven door Dave Callaham, die eerder het actie ensemble The Expendables op papier zette voor Sylvester Stallone. De regie was in handen van Peter Atencio (Key and Peele, Keanu).

De teaser geeft overigens niets van de serie zelf weg, maar je kunt alvast onze recensie van de eerste aflevering lezen. Jean-Claude van Johnson heeft nog geen releasedatum.