Tales of the Walking Dead: spin-off is vanaf eind maart te zien bij Star Channel

Na Daryl Dixon en Origins is Tales of the Walking Dead de volgende spin-off van The Walking Dead die naar Star Channel komt: vanaf 25 maart zie je elke maandag een aflevering op televisie. De reeks bestaat uit zes op zichzelf staande afleveringen, waarin zowel nieuwe als gevestigde personages uit het Walking Dead-universum aan bod komen. Zo keert in een van de episodes Samantha Morton terug als Alpha (dan bekend als Dee), terwijl de première draait om nieuwe personages gespeeld door Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) en Olivia Munn (The Newsroom). Overigens start in november ook de spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live - met Andrew Lincoln en Danai Gurira - bij Star, maar die serie heeft nog geen concrete datum.