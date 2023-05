Syfy kondigt line-up voor Comic-Con aan

Zender Syfy bestaat 25 jaar en pakt deze maand groots uit op Comic-Con met previews en panels van verschillende series.

Syfy blikt tijdens Comic-Con vooruit op twee grote series die ze momenteel in ontwikkeling hebben, namelijk Happy! en Krypton. Het duistere drama Happy! draait om een cynische huurmoordenaar (Chris Meloni uit Law & Order: SVU) die een blauw paardje (met de stem van Bobby Moynihan) begint te hallucineren. De serie Krypton is afkomstig van scenarist David S. Goyer (The Dark Knight) en dient als prequel op de Superman-comics van DC. Verder organiseert Syfy ook panels van een aantal series die in Nederland te zien zijn op Netflix, zoals The Expanse 12 Monkeys , Z Nation en Van Helsing. Die laatste twee titels werden door ons getipt als horrorseries die momenteel beter zijn dan The Walking Dead