Supersex: trailer voor Netflix-serie over porno-ster Rocco Siffredi

Het biografische drama met Alessandro Borghi (Suburra) vertelt het levensverhaal van de pornoster die bekendstaat als The Italian Stallion.

Vanaf woensdag 6 maart kun je op Netflix kijken naar het biografische drama Supersex en vandaag onthulde de streamingdienst de officiële trailer voor de reeks. De serie vertelt het levensverhaal van Rocco Tano, die onder de naam Rocco Siffredi uit zou groeien tot een van de bekendste porno-sterren ter wereld. Hij wordt in de Netflix-serie gespeeld door Alessandro Borghi, die bekend is van zijn rol als Aureliano 'Numero 8' Adami in de misdaadserie Suburra. Bijrollen zijn er voor Adriano Giannini als Tommaso (Rocco’s halfbroer) en Saul Nanni als een jonge Rocco. Jasmine Trinca speelt Lucia, een fictief personage gebaseerd op meerdere invloedrijke vrouwen uit zijn leven. De serie werd geschreven door Francesca Manieri, bekend van het religieuze drama Il Miracolo.