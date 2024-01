Supersex: eerste blik op Netflix-serie over porno-acteur Rocco Siffredi

De wereldberoemde pornoster die bekendstaat als The Italian Stallion wordt in het semi-biografische drama gespeeld door Alessandro Borghi uit Suburra.

De Italiaanse pornoster Rocco Siffredi krijgt een (semi-)biografische serie op Netflix. Het zevendelige Supersex verschijnt op woensdag 6 maart, en vandaag werden alvast de eerste beelden vrijgegeven. Siffredi werd in 1964 geboren als Rocco Tano in het Italiaanse kustplaatsje Ortano en zou uitgroeien tot een van de bekendste (mannelijke) porno-acteurs ter wereld. Hij wordt in de Netflix-serie gespeeld door Alessandro Borghi, die vooral bekend is van zijn rol als Aureliano 'Numero 8' Adami in de misdaadserie Suburra. Jasmine Trinca speelt Lucia, een fictief personage gebaseerd op meerdere vrouwen uit het leven van Siffredi. De serie werd bedacht en geschreven door Francesca Manieri (Il Miracolo).