Superhelden verenigen in trailer voor Arrow S5 • 29-09-2016

The CW debuteerde een trailer voor het vijfde seizoen van Arrow. De superheldenserie waar het voor de zender allemaal mee begon gaat op 5 oktober weer van start.

In het vijfde seizoen besluit Oliver Queen (Stephen Amell) dat zijn alter ego Green Arrow wat meer hulp kan gebruiken. En dus rekruteert hij verschillende andere burgerwachten. De personages die aan zijn kant komen te staan zijn onder meer Wild Dog (Rick Gonzalez), Evelyn Sharp (Madison McLaughli), Vigilante (Josh Segarra), Ragman (Joe Dinicol) en Human Target (Wil Traval). Human Target had al ooit eerder een eigen tv-serie op Fox, waarin de titelrol werd vertolkt door Boston Legal -acteur Mark Valley. De grote bad guy in het nieuwe seizoen van Arrow wordt gespeeld door Chad Coleman, bekend van The Walking Dead en The Wire. Dolph Lundgren zal in flashbacks te zien zijn als een Russische slechterik. De Zweedse spierbundel speelde al ooit eerder een Rus in Rocky IV.

Arrow is een verfilming van de stripboeken van DC Comics en ging in 2012 van start op The CW. Inmiddels is de zender één groot verzamelpunt van DC-comics-verfilmingen, met onder meer ook The Flash en Supergirl. Arrow is tevens beschikbaar op Netflix, hoewel ze daar wel wat achterlopen; alleen de eerste drie seizoenen zijn te streamen.