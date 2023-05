Supergirl S03 van start op Netflix • Nieuws • 11-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix is begonnen met het derde seizoen van Supergirl, dat in Amerika wordt uitgezonden door The CW.

De seizoenspremière is al op Netflix te zien en vanaf nu zal er elke dinsdag (dat is telkens een dag na de uitzending in Amerika) een nieuwe episode worden toegevoegd. Supergirl draait om Kara Zor-El (Melissa Benoist), het nichtje van Superman. Als Kara Danvers werkt ze voor het mediaconglomeraat CatCo, terwijl ze als Supergirl de geheime organisatie DEO meehelpt met het opsporen en stoppen van buitenaardse bedreigingen. In Amerika gaan de nieuwe seizoenen andere The CW-sieres The Flash (10 oktober), Legends of Tomorrow (10 oktober) en Arrow (12 oktober) deze maand van start. De kans dat deze drie 'collega series' van Supergirl deze maand bij ons door Netflix hervat worden lijkt dus in ieder geval aanwezig.

Bekijk hieronder een voorproefje op Triggers, de tweede aflevering die die komende dinsdag op Netflix verschijnt. En lees de recensie van het complete eerste seizoen van Supergirl.