Sullivan's Crossing: tweede seizoen gaat in augustus van start op Net5

Het romantische drama over een neurochirurg (Morgan Kohan) die terugkeert naar de plek waar ze opgroeide is afkomstig van de makers van Virgin River.

Het tweede seizoen van Sullivan's Crossing heeft een premièredatum op de Nederlandse televisie: Net5 heeft aangekondigd dat je vanaf dinsdag 27 augustus bij de zender kunt kijken naar nieuwe afleveringen. De romantische dramaserie draait om de succesvolle neurochirurg Maggie Sullivan (Morgan Kohan), die in Boston in de problemen komt met de wet en besluit terug te keren naar het dorp in Nova Scotia waar ze opgroeide. Aan de start van het tweede seizoen haast Maggie zich naar het ziekenhuis, waar haar vader Sully (Scott Patterson) herstellende is van een beroerte. Ondertussen vraagt Cal (Chad Michael Murray) zich af waarom Maggie hem negeert, niet wetend dat Lola (Amalia Williamson) daar schuld aan heeft. Sullivan's Crossing is na Virgin River nu het tweede op een boek van Robyn Carr gebaseerde tv-drama. De serie werd bedacht door Virgin River-producent Roma Roth en Virgin River-acteurs Lauren Hammersley en Lynda Boyd hebben bijrollen. Het tweede seizoen bestaat uit tien nieuwe afleveringen.