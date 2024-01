Sullivan’s Crossing: dramaserie van Virgin River-maker komt naar Net5

Eind deze maand gaat het Canadese drama Sullivan's Crossing in première op de Nederlandse televisie: vanaf dinsdag 30 januari zie je elke week een dubbele aflevering op Net5. De serie is een bewerking van de boekenreeks van Robyn Carr en is na Virgin River de tweede op het werk van Carr gebaseerde dramaserie. Het verhaal draait om de succesvolle neurochirurg Maggie Sullivan (Morgan Kohan), die in Boston in de problemen komt met de wet en besluit terug te keren naar het dorp in Nova Scotia waar ze opgroeide. Eenmaal terug in haar geboorteplek probeert ze een betere band op te bouwen met haar vader (Scott Patterson). De serie werd bedacht door Roma Roth, die tevens als producent werkt aan Virgin River. Er is ook een tweede seizoen in de maak.