Succession, The Bear en Beef zijn grote winnaars bij de Golden Globes

Gisteren werden in Los Angeles de Golden Globes uitgereikt en de series Succession (HBO Max), The Bear (Disney+) en Beef (Netflix) kwamen als de grote winnaars uit de bus. Succession won het beeldje voor beste dramaserie en Sarah Snook werd uitgeroepen tot beste actrice in een drama. Verder wonnen ook Kieran Culkin (die mede-castleden Brian Cox en Jeremy Strong aftroefde) en Matthew Macfadyen (die mede-castleden Alan Ruck en Alexander Skarsgård achter zich liet) beeldjes voor hun acteerwerk in de serie. The Bear (volgens ons de beste serie van 2023) werd uitgeroepen tot beste musical of komedie, met beeldjes voor acteurs Jeremy Allen White en Ayo Edebiri. De beste miniserie was Beef, waarbij ook hoofdrolspelers Steven Yeun en Ali Wong in de prijzen vielen.