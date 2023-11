Suburræterna S01E01: spannende spin-off van Suburra Netflix , Recensie , Serie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 275 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Ditmaal lijkt de grote verhaallijn te draaien om de verwikkelingen rondom Spadino, die in Rome de eer van zijn familie moet verdedigen.

Een ding staat buiten kijf in Suburræterna, de spin-off van Suburra: Aureliano (Alessandro Borghi) keert niet meer terug. Hij stierf aan het einde van het derde seizoen van Suburra. Zijn geest waart overigens wel rond in deze nieuwe serie en wie goed oplet zal een glimp van de gangster zien. Aan het einde van de vorige serie verdween ook Aureliano’s concurrent en gelegenheidsvriend Spadino (Giacomo Ferrara) van het toneel. In Suburræterna is te zien hoe hij in Berlijn is terechtgekomen. Hij oogt nu een stuk kleinburgerlijker en het lijkt erop dat hij een leven op het rechte pad nastreeft.

Maar de makers brengen hem aan het begin van de eerste aflevering niet zonder reden in beeld. Vijftig minuten later blijkt namelijk dat Spadino weer terug moet naar de Italiaanse hoofdstad, om daar de eer van zijn familie, de Anacleti’s, te verdedigen. Intussen hebben showrunners Camilla Buizza en Gulia Forgione de kaarten opnieuw geschud en een keur aan intriges gesmeed waarin de politiek (Filippo Nigro keert terug als de kwezelige politicus Amedeo) en de katholieke kerk een rol van betekenis spelen. Niets nieuws onder de zon: in Suburra draaide het ook al om die heilige drie-eenheid van politiek, kerk en maffia.

© Emanuela Scarpa / Netflix

In die zin kan je Suburræterna wel met recht kwalificeren als een spin-off. Het lijkt erop dat de grote verhaallijn nu meer om Spadino zal draaien. En ook is er iets met vissers en zijn er enkele nieuwe gezichten. Wat de kijker daarentegen zal herkennen zijn de vuurgevechten in de straten van Rome, evenals het feit dat de serie een grote knipoog is naar de wraakzucht uit het Romeinse tijdperk, met mensen die elkaar met dolken in de rug steken. Het is knap hoezeer de makers de ziel van Suburra met Suburræterna hebben weten te herscheppen.