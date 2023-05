Steven Spielberg krijgt documentaire op HBO

HBO komt binnenkort met een avondvullende documentaire over de carrière van regisseur Steven Spielberg.

De docu wordt geproduceerd door Susan Lacy, die in het verleden talloze Emmy’s won voor de door haar bedachte documentaireserie American Masters. Steven Spielberg verzorgt zelf de voice-over van haar nieuwe documentaire (getiteld Spielberg) en daarnaast komt bijna heel Hollywood voorbij om iets over de filmmaker te vertellen. Denk daarbij aan acteurs die ooit met hem samenwerkten, zoals Christian Bale (Empire of the Sun), Drew Barrymore (E.T.), Daniel Craig (Munich), Daniel Day-Lewis (Lincoln), Leonardo DiCaprio (Catch Me If You Can), Richard Dreyfuss ( Jaws ), Harrison Ford (Raiders of the Lost Ark) en Tom Hanks (Saving Private Ryan). Daarnaast zijn er ook bijdragen van collega-regisseurs als Brian de Palma, George Lucas, Martin Scorsese , Francis Ford Coppola en Robert Zemeckis.