Steven Pasquale krijgt rol in Divorce S02

Sarah Jessica Parker gaat in het tweede seizoen van Divorce weer daten. Steven Pasquale is haar nieuwe – potentiële – grote liefde.

Pasquale zal straks in meerdere afleveringen te zien zijn. Hij speelt Andrew, die door Nick (Tracy Letts) wordt gekoppeld aan de door Parker gespeelde Frances. In het eerste seizoen van de redelijk duistere komedie was te zien hoe Frances na een ongelukkig huwelijk met Robert (Thomas Haden Church) besloot om te gaan scheiden. Haar nieuwe relatie met Andrew belooft vrij open te zijn, zonder dat er nog echte romantiek bij komt kijken.

Pasquale is vooral bekend van zijn rol in Rescue Me, waarin hij zeven seizoenen gestalte gaf aan brandweerman Sean Garrity. Daarnaast was hij te zien als de controversiële agent Mark Fuhrman in The People v. O.J. Simpson . Zijn recentste serie – Doubt, met Katherine Heigl – werd onlangs verrassend vroeg van de buis gehaald. Divorce werd bedacht door Sharon Horgan ( Catastrophe ) en is in Nederland te zien bij Ziggo en Videoland. Lees ook onze recensie van het eerste seizoen van de HBO-serie.