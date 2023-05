Stephen Kings N wordt verfilmd als tv-serie 8

De door Stephen King geschreven novelle N uit 2008 zal worden verfilmd als televisieserie.

De titel wordt straks omgedoopt tot 8, maar het verhaal blijft grotendeels hetzelfde. De serie speelt zich af in Maine, waar acht mysterieuze stenen een eeuwenoud kwaad lijken te bevatten, dat verschillende mensen tot waanzin drijft. De verfilming heeft nog geen zender, maar werd aangekondigd door Gaumont Television, het Franse productiebedrijf waarvan je de naam bijvoorbeeld voorbij ziet komen tijdens de opening credits van Narcos . Achter de schermen zijn nog meer bekende namen betrokken. De eerste aflevering wordt namelijk geschoten door David F. Sandberg, die na zijn succesvolle debuutfilm Lights Out onlangs Annabelle: Creation regisseerde en nu voor Warner en DC Comics bezig is met Shazam!. Het scenario komt van Andrew Barrer en Gabriel Ferrari, die onlangs meeschreven aan de aankomende Marvel-verfilming Ant-Man and the Wasp.