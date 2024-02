Stella Blómkvist: tweede seizoen gaat in maart van start op Canvas

Het tweede seizoen van Stella Blómkvist is vanaf zaterdag 9 maart te zien op Canvas. De IJslandse thrillerserie volgt de losbandige advocate Stella Blómkvist (Heida Reed), die zich op eigenzinnige wijze een weg baant door het rechtsysteem. In het tweede seizoen maakt Stella voortdurend destructieve keuzes, terwijl ze haar obsessie voor Dagbjört (Sara Dögg Ásgeirsdóttir), haar ex en de huidige minister-president, maar niet los kan laten. Bovendien is ze ook zwanger en blijken haar opties door de strenge wetgeving van Dagbjört erg beperkt te zijn. In de eerste aflevering van het seizoen ontdekt Stella een connectie tussen de mysterieuze dood van een Instagram-ster en een slachtoffer van mensenhandel uit Syrië. Het tweede seizoen van Stella Blómkvist bestaat uit zes afleveringen. De serie is (losjes) gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks.