Stella Blómkvist S02E01: meteen in het diepe

© Lumière

De IJslandse strafpleiter en nymfomane werpt zich weer vol ambitie op belangwekkende zaken in prima seizoensopener.

703 dagen na het slot van het eerste seizoen leeft de IJslandse minister-president Dagbjört (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) nog steeds voort in de gedachten van haar ex Stella (Heida Reed). Dat is niet vreemd; Dagbjört won recent de verkiezingen en haar beeltenis prijkt overal op billboards in de hoofdstad Reykjavik. Hoe dan ook is Stella weer als strafpleiter aan het werk, terwijl ze met lede ogen aanziet hoe Dagbjört de politiek en het land corrumpeert. Maar dat lijkt in de eerste aflevering nog niet direct aan de orde. Eerst focust Stella op de kleine vissen.

Zo stuit ze bij een zaak op een dominee die ze verdenkt van het dealen van drugs. Hij zondigt, net zoals Reeds personage dat zoals gewoonlijk ook graag doet. Want tussen de bedrijven door beleeft ze onenightstands. Totdat het lot weer toeslaat en Stella toevalligerwijs (wel héél toevallig) op het spoor komt van een mensenhandelaar in de vorm van een vrouwelijke bodybuilder van twee meter lang. Die bodybuilder blijkt tevens influencer en in de voice-over heeft Stella al eerder gezegd wat ze van dat métier vindt: ‘Het zijn net muggen, behalve dan dat echte muggen er alleen in de zomer zijn.’

© Lumière

Zodoende springt Stella Blómkvist ook in het tweede deel weer van de hak op de tak; van moordzaak naar moordzaak; van bed naar bed. Leuk aan de serie is het cartooneske karakter, het idee dat alles is geoorloofd. Hoewel dat soms ook ten koste gaat van de algehele geloofwaardigheid. Daarnaast oogt de plot in de eerste aflevering nog enigszins als los zand. Hoewel, ere wie ere toekomt, de zaken die Stella aanneemt al wel banden lijken te hebben met die grote zaak rondom Dagbjört. Maar dat kan ook niet anders op het pittoreske, dunbevolkte IJsland, waar complotten misschien iets sneller ontrafeld worden.