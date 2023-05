Stefanie Martini gecast in Prime Suspect-prequel • Nieuws • 19-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Stefanie Martini neemt de rol van Jane Tennison over van Helen Mirren. De 25-jarige actrice mag de hoofdrol spelen in een prequel op de succesvolle Britse misdaadserie Prime Suspect. De nieuwe serie luistert naar de werktitel Tennison.

Martini is nog geen al te bekende naam; ze was enkel nog te zien in Doctor Thorne , een driedelige miniserie van de makers van Downton Abbey. Momenteel staat ze op de set van Emerald City , een nieuwe bewerking van The Wizard of Oz. Tennison zal zich afspelen in het Londen van de jaren zeventig, waar de start van Tennisons politiecarrière in kaart wordt gebracht. We gaan zien hoe ze als 22-jarige te maken krijgt met haar eerste moordzaak.

Prime Suspect -bedenker Lynda La Plante keert terug voor de zesdelige prequel. De nieuwe afleveringen zijn gebaseerd op het door haar geschreven boek Tennison. Prime Suspect was tussen 1991 en 2006 te zien op ITV. De seizoenen bestonden meestal uit twee hele lange afleveringen. De rol van Tennison leverde Mirren twee Emmy’s op. Een jaar nadat ze het personage voor het laatst speelde, won ze nog een Oscar voor haar rol in The Queen.