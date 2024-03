Steeltown Murders: Britse misdaadserie start in april op Canvas

Het waargebeurde misdaaddrama Steeltown Murders is vanaf zaterdag 6 april te zien op Canvas, met elke week twee afleveringen. De vierdelige reeks speelt zich af in Wales en draait om de langdurige nasleep van meerdere moorden in de jaren zeventig, waarbij een man die bekend kwam te staan als de Saturday Night Strangler het voorzien had op jonge tienervrouwen die na een avond stappen onderweg terug naar huis waren. In 2002 wordt de onopgeloste zaak heropend en wagen DCI Paul Bethell (Philip Glenister) en DC Phil ‘Bach’ Rees (Steffan Rhodri) een nieuwe poging om de dader te achterhalen. Steeltown Murders werd ontwikkeld door Ed Whitmore, die tevens werkte aan de serie Manhunt en meerdere afleveringen van Silent Witness schreef. De serie ging vorig jaar mei in première op BBC One.