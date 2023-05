Star Trek: Discovery laat nieuwe personages zien • Nieuws • 18-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dit najaar debuteert CSB een gloednieuwe Star Trek-serie. Maak kennis met de personages in een eerste sneek peak.

Star Trek: Discovery speelt zich tien jaar vóór de originele serie met William Shatner en Leonard Nimoy af in een nooit eerder vertoonde periode, waarin de geschiedenis van de Federatie vorm krijgt. De oorlogsdreiging neemt toe en officier Burnham (Sonequa Martin-Green, die onlangs nog een sleutelrol vervulde in de seizoensfinale van The Walking Dead) krijgt te maken met nieuwe schepen, werelden en schurken. In de trailer zien we vooral haar interacties met kapitein Georgiou (Michelle Yeoh). Het aantal afleveringen van het eerste seizoen is inmiddels opgeschroefd van 13 naar 15. Momenteel zijn de opnamen van de zesde aflevering aan de gang. In navolging van Talking Dead en Talking Bad, krijgt Star Trek: Discovery na elke aflevering ook een eigen talkshow getiteld Talking Trek.