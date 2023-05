Star Trek: Discovery krijgt tweede seizoen • Nieuws • 24-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na zes afleveringen is Star Trek: Discovery inmiddels zeker van ook een tweede seizoen.

Discovery speelt zich af voor de gebeurtenissen in de originele Star Trek-serie met William Shatner en Leonard Nimoy, in een tijd dat de spanning tussen de federatie en de Klingons hoog oploopt. De serie volgt de door Vulcans grootgebrachte Michael Burnham (Sonequa Martin-Green uit The Walking Dead). Na een tumultueus vertrek van de USS Shenzhou komt ze terecht op de USS Discovery, waar Gabriel Lorca (Jason Isaacs) de kapitein is. Star Trek: Discovery is in Amerika exclusief te zien bij CBS All Access, het nog vrij nieuwe VOD-platform van zender CBS. De eerste aflevering werd wel op televisie uitgezonden, maar om de tweede aflevering te zien moest men zich abonneren om online verder te kunnen kijken. In Nederland komen de afleveringen van Discovery exclusief naar Netflix.

Het eerste seizoen van Star Trek: Discovery heeft nog drie afleveringen te gaan, voordat er een pauze wordt ingelast. De resterende zes afleveringen volgen in januari en februari.