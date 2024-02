Star Trek: Discovery: alle seizoenen komen naar SkyShowtime

Star Trek: Discovery is binnenkort opnieuw te streamen: op vrijdag 8 maart verschijnen de eerste drie seizoenen bij SkyShowtime, dat vervolgens op vrijdag 22 maart ook nog het vierde seizoen beschikbaar zal stellen. Het vijfde en laatste seizoen is daarna vanaf vrijdag 5 april wekelijks te volgen bij SkyShowtime. In de slotreeks beginnen kapitein Burnham (Sonequa Martin-Green uit The Walking Dead) en haar crew aan hun heroïsche zoektocht naar een eeuwenoude verborgen kracht, terwijl ze de strijd aangaan met gevaarlijke vijanden en alles op het spel zetten om hun missie te voltooien. Star Trek: Discovery was een tijdje niet te zien bij de in Nederland beschikbare streamingdiensten: de eerste drie seizoenen stonden ooit op Netflix, maar vlak voor aanvang van het vierde seizoen in 2021 gingen de vod-rechten weer terug naar Paramount. Overigens kun je bij SkyShowtime nu tevens kijken naar de spin-off Star Trek: Strange New Worlds.