Stand-up trailer: Netflix is een lachertje

Bekende komieken crashen Netflix-series in een promo voor hun nieuwe stand-up specials.

Netflix startte onlangs een reclamecampagne waarbij verschillende billboards met enkel de tekst ‘Netflix is a joke’ werden opgehangen in New York en Los Angeles. Tijdens de Emmy-uitreiking onthulde Netflix dat de borden betrekking hebben op de aankomende stand-up specials van de streamingdienst. Een aantal grote komieken die nu bezig zijn met nieuwe specials voor Netflix, waren namelijk te zien in een reclamespot, waarin ze populaire series van de VOD-dienst crashen. Zo begeeft Jerry Seinfeld zich in House of Cards , loopt Ellen DeGeneres door The Crown heen en zijn Dave Chappelle en Chris Rock onder de indruk van Eleven in Stranger Things . De special van Seinfeld verschijnt morgen al op Netflix. Wanneer het nieuwe materiaal van Chappelle, Rock en DeGeneres arriveert is nog niet bekend, maar Chappelle bracht eerder dit jaar al twee oudere specials uit op Netflix.