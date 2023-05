Stan Lee brengt ode aan The Defenders

Stan Lee vertelt wat de superhelden van Marvel zo menselijk maakt in een nieuwe promo voor The Defenders.

De inmiddels 94-jarige striplegende had al verschillende cameo’s in de films van Marvel. In het spotje voor The Defenders legt hij uit wat de personages in series als Daredevil, Jessica Jones Luke Cage en Iron Fist zo herkenbaar maakt en wat er nu precies voor nodig is om uit te groeien tot een held. De promo sluit af met nog een korte flits van The Punisher (Jon Bernthal), die later dit jaar een eigen serie krijgt op Netflix. Hoewel Bernthal (nog) niet is aangekondigd voor The Defenders, zou zijn aanwezigheid dit weekend tijdens Comic-Con best wel eens bevestigd kunnen worden. Naar verwachting zullen Marvel en Netflix tijdens de beurs sowieso een compleet nieuwe trailer voor The Defenders debuteren.