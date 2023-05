Spin-off van Pretty Little Liars in de maak • Nieuws • 26-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Freeform bestelt een proefaflevering van Pretty Little Liars: The Perfectionists.

De potentiële serie is een spin-off van Pretty Little Liars. Sasha Pieterse en Janel Parrish zullen opnieuw gestalte geven aan hun vertrouwde personages. The Perfectionists wordt net als Pretty Little Liars gebaseerd op het gelijknamige boek van Sara Shepard. In 2014 werd er voor het eerst gewerkt aan de tv-bewerking en uiteindelijk besloot men om die adaptatie om te bouwen tot een spin-off van Pretty Little Liars. Achter de schermen is ook Pretty Little Liars-showrunner I. Marlene King betrokken. De serie speelt zich niet af in Rosewood, maar in Beacon Heights, waar alle studenten van een prestigieuze universiteit erg hun best doen om hoge cijfers te halen. Toch is niets zoals het lijkt, want alle druk en hooggespannen verwachtingen leiden tot veel stress en uiteindelijk zelfs tot moord.

Pretty Little Liars kwam in juni van dit jaar ten einde en alle zeven seizoen zijn te bekijken op Netflix. I. Marlene King werkt momenteel ook aan haar nieuwe serie Famous in Love.