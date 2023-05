Spielberg: trailer voor documentaire van HBO

HBO zet Steven Spielberg in de schijnwerpers met de nieuwe documentaire Spielberg.

De regisseur loopt alweer bijna vijftig jaar mee in Hollywood en de documentaire zal laten zien hoe zijn carrière zich in die tijd heeft ontwikkeld. Spielberg vertelt daarbij over zijn jeugd, het ontstaan van zijn obsessie met films, zijn vroege werk uit de jaren 70 en het afwisselen tussen blockbusters als Jurassic Park en meer intieme films als Schindler’s List. Spielberg brak door in de jaren 70, samen met (veelal bebaarde) collega’s als Geoge Lucas, Martin Scorsese , Brian de Palma en Francis Ford Coppola – zij komen ook in de documentaire aan het woord. In de trailer zien we verder nog Leonardo DiCaprio , die met Spielberg werkte aan Catch Me If You Can. De documentaire komt van Emmy-winnares Susan Lacy (American Masters), die ruim tachtig mensen uit de filmindustrie strikte voor interviews.