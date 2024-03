Spaceman: zielsalleen aan de rand van het zonnestelsel Netflix , Film , Recensie • 01-03-2024 • leestijd 2 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Adam Sandler speelt weer eens, en vol overtuiging, een dramatische rol in raadselachtig ruimtevaartdrama.

In veel van de komediefilms van Adam Sandler speelt de komiek een aaibare minkukel die het ogenschijnlijk in zijn eentje opneemt tegen de wereld. Alsof de rest van de aardbewoners hem niet begrijpt. In Spaceman borduurt regisseur Johan Renck, bekend van televisieseries als Breaking Bad en Chernobyl, voort op dat idee. Behalve dan dat Sandler weer eens een dramatische rol speelt. Rencks nieuwste wapenfeit is geen komedie maar een ruimtedrama waarin Sandler in de huid kruipt van kosmonaut Jakub Procházka: een Tsjech die zielsalleen op weg is naar de rand van het zonnestelsel.

Misschien wel om daar getuige te zijn van het einde en het begin van het bestaan. Hoewel Procházka met de aarde kan communiceren is zo’n missie ook een confrontatie met jezelf; met wie je bent en wie je had willen zijn. Zo levert Procházka’s haperende relatie met zijn echtgenote Lenka (Carey Mulligan) weer vragen op over zijn toekomst. De illustere soundscapes van componist Max Richter, die ervaring heeft met ruimtecomposities (zie Ad Astra, 2019), illustreren de leegte in het bestaan van de astronaut. Dat die constellatie gaandeweg leidt tot hallucinante gebeurtenissen lijkt bijna inherent aan het genre: Spaceman, naar de roman van Jaroslav Kalfař uit 2017, is onder meer een knipoog naar 2001: A Space Odyssey (1969).

© Larry Horricks / Netflix

De film moet het dan ook niet hebben van originele ideeën, maar vooral van de telkens contemplerende Sandler, wiens personage op een gegeven moment stuit op een vreemd, onaards wezen (door Paul Dano voorzien van een stem). Die ontmoeting is louterend, maar niet per se bevredigend. Aan het begin van de derde akte wijkt Renck ook af van het boek en kiest hij voor een andersoortig bitterzoet slot. Tegen die tijd is de kijker al zo’n zeventig minuten getuige geweest van een bloedserieuze Sandler, die zelfs beoogde grappen op plechtige wijze uitdraagt.

Spaceman is misschien een tikkeltje sentimenteel, en vooral een ode aan het ruimtegenre, maar Renck weet wel Sandler zichzelf te laten overtreffen.