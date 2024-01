Spaceman: trailer voor Netflix-film met Adam Sandler

Na onder meer Uncut Gems en Hustle speelt Adam Sandler binnenkort opnieuw de hoofdrol in een film van Netflix. Hij is in Spaceman te zien samen met Carey Mulligan, die onlangs nog op Netflix schitterde in het biografische drama Maestro. De boekverfilming volgt een astronaut (Sandler), die zich tijdens een maandenlange en eenzame missie in de ruimte realiseert dat zijn huwelijk met zijn vrouw (Mulligan) op aarde er niet goed voorstaat. Om de relatie weer te kunnen fixen richt hij zich uiteindelijk tot een spinachtig buitenaards wezen (stem van Paul Dano) dat zich aan boord van zijn schip bevindt. De sciencefictionfilm werd geregisseerd door de Zweedse filmmaker Johan Renck, die een Emmy won voor de bejubelde HBO-serie Chernobyl.