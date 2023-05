South Park S21 neemt nationalisme op de hak

Morgen kun je op Comedy Central kijken naar de nieuwe seizoensopener van South Park.

De animatieserie van Trey Parker en Matt Stone is toe aan alweer zijn eenentwintigste jaargang. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd geïnspireerd door de recente protesten in Charlottesville, waarbij een extreem-rechtste betoger met een auto op een protestmars inreed. In de aflevering White People Renovating Houses ontstaat er ook een protestuitbraak, waarbij protesteerders gewapend met tiki-fakkels en confederale vlaggen de straten van South Park op gaan. Volgens Parker en Stone zal het nieuwe seizoen in tegenstelling tot de voorgaande reeks niet meer één doorlopend verhaal vertellen. Het tweetal liet begin dit jaar ook weten dat ze geen idee hebben hoe ze dit seizoen Trump belachelijk kunnen maken , omdat alle satire inmiddels al realiteit is geworden.