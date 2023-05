Soundtrack: Scandal • Muziek • 11-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Terwijl Scandal aan haar laatste seizoen bezig is, blikken wij terug op de soundtrack. De politieke thriller presenteerde een mooie verzameling aan soulnummers.

Hoewel de fictie van Scandal - met verhaallijnen over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen – inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald, begon de serie onlangs veelbelovend aan het zevende en laatste seizoen.

In de eerste zes seizoenen viel de spannende reeks op door een selectie aan klassieke soulmuziek. In de allereerste aflevering hoorden we 'Nothing can change this love' van Sam Cooke, en Scandal is op die voet doorgegaan. In zes jaar tijd kwamen nummers van grootheden als Stevie Wonder ('Superstition'), James Brown ('Baby you're right') en Nina Simone ('Wild is the wind').

Opvallend is dat Scandal niet altijd voor de allergrootste hits kiest (uitzonderingen als 'Ain't no sunshine' en 'Sittin' on the dock of the bay' daargelaten), maar regelmatig voor albumtracks van de grote soulartiesten gaat.

Beluister de soundtrack van Scandal hieronder.