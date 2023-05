Soundtrack: Orphan Black • Muziek • 14-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De succesvolle serie Orphan Black begon onlangs aan het vijfde en laatste seizoen. Welke muziek is er te horen in de sci-fi reeks?

In de serie komt hoofdpersonage Sarah Manning een kloon van zichzelf tegen, die zelfmoord pleegt op een station. Wanneer ze het leven van haar dubbelganger overneemt, komt ze achter een complot met nog veel meer klonen.

Orphan Black heeft een soundtrack die bij het science-fictionkarakter van de serie past. We horen vooral elektronische muziek, zoals de opzwepende tracks ‘Rain of gold’ van Young Empires of M.I.A. met het nummer ‘Bad girls’. Met Foxygen en LCD Soundsystem is er bovendien ook een flink alternatief element aanwezig.

Naast die futuristisch klinkende tracks, gaat de muziek in Orphan Black ook een aantal keer ongegeneerd terug naar de jaren 90. ‘Wannabe’ van The Spice Girls komt langs, net als ‘MMMBop’ van Hanson en ‘Bitch’ van Meredith Brooks. Een lekkere mix van serieuze elektronica en meezingers dus.

Beluister de soundtrack hieronder.