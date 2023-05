Soundtrack: Master of None • Muziek • 17-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De soundtrack van Master of None, de sitcom van Aziz Ansari, is genreoverstijgend. Een bewuste keuze, die geïnspireerd is door de films van Woody Allen.

Woody Allen’s Annie Hall en Manhattan waren een grote inspiratie voor Zach Cowie, de man die verantwoordelijk is voor de muziek in Master of None. ‘Ik denk dat muziek een belangrijk middel is om die films tijdloos te maken,’ legt hij uit. Cowie neemt de aanpak over door aan de ene kant oude nummers te gebruiken en aan de andere kant onbekende moderne muziek. ‘Dan wordt het niet gek om de serie over een paar jaar te zien.’

Nieuwe muziek is er bijvoorbeeld van Father John Misty, die ook eventjes in de serie verschijnt. Ook komt ‘Brother‘ van indierocker Mac DeMarco voorbij, evenals ‘Come to daddy’ van de mysterieuze producer Aphex Twin. Ouder werk is er ook, en dat zijn regelmatig grote hits. Denk aan 'Jessie's Girl' van Rick Springfield, ‘Africa’ van Toto en ‘Walk on the wild side’ van Lou Reed.

Beluister de soundtrack van Master of None, die van rock naar hiphop en elektronica gaat, hieronder.