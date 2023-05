Soundtrack: Guardians of the Galaxy Vol. 2 • Muziek • 03-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het eerste deel van Guardians of the Galaxy bewees dat de combinatie tussen spectaculaire sciencefiction en klassieke rocktracks prima werkt. En dus komt er weer een mooie collectie voorbij in het vervolg.

De ‘awesome mix’, met nummers van onder anderen David Bowie en 10cc was een van de onderdelen die de eerste Guardians of the Galaxy net iets extra's meegaf. Het is daarom geen verrassing dat hoofdrolspeler Peter Quill (Chris Pratt) in dit vervolg in de Marvelreeks het tweede deel van de ‘awesome mix’ in zijn walkman stopt.

Zo opent de film gelijk al met een enorme hit: het eerste grote gevecht wordt begeleid door ‘Mr. Blue sky’ van Electric Light Orchestra. En daar houden de grote namen niet op. Een rondleiding op een nieuwe planeet wordt begeleid door het spirituele ‘My sweet lord’ van George Harrison, terwijl Cat Stevens’ bekende ballad ‘Father and son’ tegen het eind van de film langskomt. En daarvoor zijn ook nog tracks van Fleetwood Mac (‘The chain’), Sam Cooke (‘Bring it on home to me’) en Cheap Trick (‘Surrender’) te horen.

Beluister de soundtrack van Guardians of the Galaxy Vol. 2 hieronder.