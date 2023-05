Sopranos-acteur Frank Vincent (78) overleden

Acteur Frank Vincent is op 78-jarige leeftijd overleden aan complicaties na een hartoperatie.

Vincent is voor televisiekijkers vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo, de uiteindelijk laatste opponent van Tony Soprano in The Sopranos. Zijn personage werd aan de start van het vijfde seizoen geïntroduceerd en legde het loodje in de allerlaatste aflevering van de misdaadserie van HBO. Vincent maakte zijn acteerdebuut samen met Joe Pesci in de film The Death Collector uit 1976. Daarna was hij opnieuw met Pesci te zien in Raging Bull van Martin Scorsese . Vincent zou Pesci nog een aantal keren tegenkomen in films van Martin Scorsese. Zo maakte hij als Billy Batts ruzie met Tommy DeVito (‘go home and get your fucking shine box!’) in Goodfellas. Het resultaat was een wraakactie waarbij zijn personage werd vermoord. In de film Casino mocht Vincent vervolgens Pesci weer vermoorden.