Society of the Snow: overweldigende en aangrijpende overlevingsfilm

Filmmaker J.A. Bayona maakte een avonturen- horror- en dramafilm ineen over de roemruchte crash van vlucht 571 in de Andes.

De gruwelijke tragedie van vlucht 571, die op 13 oktober 1972 onderweg van Montevideo naar Santiago crashte in de Andes, werd al vaak verfilmd. Logisch: de gebeurtenis is een baken van menselijke veerkracht. Een toonbeeld van de onverwoestbaarheid van hoop. Maar ook gewoon een verhaal dat zich goed laat lenen voor een speelfilm: aan boord van het vliegtuig bevond zich immers een rugbyteam, met jonge mannen (allemaal rond de 24 à 25) die gewend waren voor elkaar te vechten. Dat idee, van onvoorwaardelijk broederschap, staat centraal in J.A. Bayona’s kijk op de overlevenden van de crash die gedwongen werden de doden te consumeren.

Bayona, die bekend is van horrorfilms als The Orphanage (2007), gebruikt in Society of the Snow (La sociedad de la nieve) regelmatig conventies uit het unheimische genre. Schuine camerahoeken, groothoeklenzen, angstwekkend sound design en beklemmende shots domineren het eerste deel van het gruwelijke drama. Tijdens de scènes waarin het vliegtuig neerstort, sleurt de Spanjaard de kijker mee in de misère. Knap is ook hoe hij alle sleutelpersonages kort maar krachtig weet te introduceren. Bayona vertelt het verhaal vanuit het perspectief van rugbyspeler Numa Turcatti (Enzo Vogrincic Roldán), een bedachtzame, zachtmoedige en behulpzame twintiger.

Hij duidt in de voice-over de beelden, waarin te zien is hoe de overlevenden moeten voorkomen dat ze worden overmand door waanzin in de witte oneindigheid van de sneeuwrijke bergtop waarin ze terecht zijn gekomen. Bayona illustreert die mentale chaos met indringende close-ups van de ogen van de personages. Tegen het einde van Society of the Snow wordt een ding kraakhelder: zo ziet een overlevingsfilm eruit. Als een mix van genres: avonturenfilm, horror en drama. Bayona’s nieuwste film is zonder twijfel overweldigend en stelt zelfs existentiële vragen. Het is knap hoe al die elementen toch een coherent geheel vormen.