Snowfall komt dit jaar naar de BBC

BBC Two zal in de herfst van dit jaar het Amerikaanse drugsdrama Snowfall uit gaan zenden.

De serie is in Amerika te zien op zender FX ( Fargo The Americans ), dat ook al een tweede seizoen heeft besteld. Snowfall werd bedacht door regisseur John Singleton, die begin jaren 90 doorbrak met Boyz n the Hood, waarvoor hij een Oscarnominatie in ontvangst mocht nemen. Zijn nieuwe dramaserie (hij is tevens verantwoordelijk voor de BET-serie Rebel) speelt zich af in het Los Angeles van de jaren 80, op het moment dat de straten van South Central overspoeld worden door de nieuwe drug crack. Verschillende misdadigers en corrupte agenten proberen daar geld aan te verdienen. De hoofdrol wordt gespeeld door de Britse acteur Damson Idris, die gestalte geeft aan de ambitieuze straatjongen Franklin.