SNL Video: derde ronde Trump tegen Clinton • Nieuws • 17-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alec Baldwin en Kate McKinnon waren dit weekend weer te zien als Donald Trump en Hillary Clinton. Bekijk hoe Saturday Night Live het derde debat op de hak nam.

Het debat wordt ook hier in goede banen geleid door Anderson Cooper (Alex Moffat) van CNN en Martha Raddatz (Cecily Strong) van ABC, die zich van tevoren nog snel even wat moed indrinken. Trump (Baldwin) betrekt onder meer een aantal oude minnaressen van Hillary's echtgenoot bij het debat, maar daar lijkt zij niet bepaald van onder de indruk. Het hoogtepunt van de sketch is echter de wat meer fysieke komedie, waarbij Trump als een ware haai om Clinton heen cirkelt. Uiteraard mocht ook Ken Bone (Bobby Moynihan) niet ontbreken. De man die tijdens het debat één van de vragen stelde werd de afgelopen week plots een ware internet-sensatie, maar kwam vervolgens ook weer onder vuur te liggen vanwege een aantal controversiële uitspraken die hij eerder deed op Reddit.

De vorige twee SNL -sketches met Alec Baldwin en Kate McKinnon als de Amerikaanse presidentskandidaten kun je hier en hier terugkijken. SNL maakte dit weekend ook een Beyonce-spoof met de vrouwen uit het leven van Trump, met onder andere Cecily Strong als zijn vrouw Melania en Emily Blunt ( The Girl on the Train ) als zijn dochter Ivanka.