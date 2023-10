Sly: trailer voor documentaire van Netflix over Sylvester Stallone

Na Arnold Schwarzenegger krijgt ook Sylvester Stallone een eigen documentaire op Netflix. In de film wordt teruggeblikt op de 50-jarige carrière van de acteur, die te zien was in filmreeksen als Rocky en Rambo en tevens actief is als regisseur en scenarist. De eerste Rocky groeide in de jaren zeventig uit tot een Oscar-succes, met beeldjes voor onder meer de film en de regie en nominaties voor het acteerwerk en het scenario van Stallone. Naast Stallone zelf, die praat over alle pieken en dalen die zouden volgen, komen ook Hollywood-collega's als Quentin Tarantino en de al eerder genoemde Schwarzenegger aan het woord. Thom Zimny (The Gift: The Journey of Johnny Cash) tekende voor de regie. Overigens is Stallone momenteel te zien in de misdaadserie Tulsa King op SkyShowtime, waar hij ook een eigen realityshow (The Family Stallone) heeft.