Sleepers: derde seizoen in de maak bij Videoland

Videoland werkt aan een derde seizoen van Sleepers. Het nieuws werd gisteren in De Avondshow met Arjen Lubach onthuld door hoofdrolspeler Robert de Hoog en vervolgens ook bevestigd door de streamingdienst zelf. Morgen verschijnt de laatste aflevering van het tweede seizoen bij Videoland, waarna beide seizoenen in zijn geheel te streamen zijn. Robert de Hoog geeft in Sleepers gestalte aan de corrupte rechercheur Martin Oudkerk, die ooit als 'sleeper' de politie van Utrecht is geïnfiltreerd. Hij wordt, mede door zijn vriend Willem (Teun Kuilboer), steeds dieper meegezogen in de onderwereld, terwijl zijn vrouw Noura (Maryam Hassouni in het eerste seizoen, Sinem Kavus in de tweede reeks) achter zijn dubbele identiteit dreigt te komen. De serie werd geschreven door onder meer Simon de Waal (Het Gouden Uur) en De Hoog zelf.