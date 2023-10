Simpele Dromen: heftig levensverhaal aan de hand van een beenprothese

© HUMAN

In Simpele Dromen vertelt de Soedanese vluchteling Jamal zijn levensverhaal terwijl filmmaker Pitou Schütz een beenprothese voor hem maakt.

Het begint met een oproep op social media. Filmmaker en special-make-up-artiest Pitou Schütz maakt special effects voor de filmindustrie. Nu is ze op zoek naar iemand voor wie ze in het 'echte leven' een prothese kan maken, in ruil voor het vastleggen van diens levensverhaal. Het resultaat is de Teledoc Campus-documentaire Simpele Dromen, over de Soedanese vluchteling Jamal en zijn heftige verleden.

Jamal werd ontvoerd om in de burgeroorlog te vechten, waarbij hij tegen zijn eigen mensen moest strijden. Hij ziet zijn geboortedorp platgebrand worden door de Soedanese militie Janjaweed. Het is door die oorlog dat zijn been en zijn vrijheid hem worden afgenomen. Hij wordt verdacht van het plannen van een staatsgreep en gemarteld, en belandt uiteindelijk in Nederland. Over Nederland wist hij niet veel meer dan de naam Marco van Basten.

De animaties die Schütz gebruikt om het levensverhaal van Jamal vorm te geven zijn sober en effectief. De matte en donkere kleuren die de filmmaker gebruikt lijken hier en daar te verwijzen naar het realistische palet dat nodig is om een prothese te maken.

Wat de documentaire verder bijzonder maakt is de multidisciplinaire benadering in combinatie met het geconcentreerde onderwerp. Schütz interviewt, filmt, animeert en maakt de beenprothese. Tegelijkertijd leren we over heftige details van het verleden van Jamal. Zo gaat de ontwikkeling van een innerlijk leven door middel van interviews gelijk op met het maakproces van de prothese. Een interessante compositiekeuze, want terwijl Jamal vertelt hoe zijn been verloor zien we hoe hij zijn ‘nieuwe’ been tot stand komt.

Simpele Dromen, maandag 23 oktober 2023 om 23.17 uur te zien op NPO 2