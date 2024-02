Silent Witness: 27ste seizoen gaat in maart van start op BBC First

In de première van het seizoen zet een grotesk tafereel in een kerk het team van het Lyell Centre op het spoor van een seriemoordenaar.

Het 27ste seizoen van Silent Witness heeft een Nederlandse premièredatum: vanaf vrijdag 8 maart zie je vijf weken lang elke week een dubbele aflevering. Het tiendelige seizoen beslaat vijf zaken die door het team van het Lyell Centre onderzocht worden. Zo krijgen patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox) en haar collega Jack Hodgson (David Caves) - die inmiddels een relatie hebben - in de eerste aflevering te maken met een lijk dat wordt aangetroffen in een kerk. Het groteske tafereel lijkt het werk te zijn van een teruggekeerde seriemoordenaar (Leo Staar). Johh Hannah (Four Weddings and a Funeral) speelt in de eerste twee afleveringen de patholoog die ooit de autopsies deed van diens slachtoffers. Silent Witness is momenteel nog niet zeker van een 28ste seizoen, maar naar verwachting zal dat wel gemaakt gaan worden.