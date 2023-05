Sigourney Weaver wordt vertelstem van miniserie over Dian Fossey • Nieuws • 24-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

National Geographic werkt aan een documentaireserie over Dian Fossey. Sigourney Weaver zal aantreden als verteller.

Weaver gaf eind jaren tachtig zelf ooit gestalte aan Fossey, in de speelfilm Gorillas in the Mist. De rol leverde haar een Oscarnominatie en een Golden Globe op. De miniserie zal bestaan uit drie delen en moet het leven en nalatenschap van Fossey in beeld brengen, van haar jeugd en studies tot en met haar tijd in Congo en Rwanda, waar ze jarenlang het gedrag van gorilla's observeerde en de dieren uit alle macht probeerde te beschermen. Een van de laatste twee gorilla's uit de groep die Fossey destijds bestudeerde, dook begin dit jaar weer op na drie maanden vermist te zijn geweest en komt eveneens aan bod in de documentaire. De serie zal daarnaast ook ingaan op Fossey's nog steeds onopgeloste moord in 1985. Dian Fossey: Secrets in the Mist is al in productie gegaan en wordt geproduceerd door James Marsh, de maker van The Theory of Everything. Marsh won als regisseur ooit een Oscar voor de documentaire Man on Wire.

Dian Fossey: Secrets in the Mist gaat in het najaar van 2017 in 171 landen in première op National Geographic. Weaver maakt later dit jaar ook nog haar debuut op Netflix, waar ze een belangrijke bijrol gaat spelen in Marvel's The Defenders