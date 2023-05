Showtime maakt tv-versie van American Gigolo • Nieuws • 04-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Showtime werkt aan een tv-adaptatie van American Gigolo. Het origineel uit 1980 staat vooral bekend als de film waarin Richard Gere uit de kleren ging.

In American Gigolo gaf Gere gestalte aan de mannelijke escort Julian, die plots beschuldigd wordt van de moord op één van zijn cliënten. De film werd geschreven en geregisseerd door Paul Schrader, die we kennen als scenarist van controversiële films als Taxi Driver en The Last Temptation of Christ, beide geregisseerd door Martin Scorsese. Schrader is voor de nieuwe tv-versie van Showtime aangetrokken als consultant. De serie wordt echter geschreven door Neil LaBute, eerder verantwoordelijk voor de zwarte komedie In The Company of Men en de remake van The Wicker Man met Nicolas Cage. De televisie-adaptatie van American Gigolo zal zich afspelen in het hedendaagse Los Angeles.

American Gigolo is een co-productie van Paramount en producent Jerry Bruckheimer. Bruckheimer werkt voor Paramount momenteel ook aan een tv-versie van Enemy of The State , die straks moet debuteren op ABC.