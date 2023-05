Showtime bestelt Escape at Dannemora

Ben Stiller heeft van Showtime groen licht gekregen om de nieuwe miniserie Escape at Dannemora te maken.

De cast bestond al uit Oscarwinnaars Benicio del Toro (Traffic) en Patricia Arquette (Boyhood) en daar is inmiddels ook Paul Dano (Swiss Army Man) bijgekomen. Escape at Dannemora is gebaseerd op het bizarre, maar waargebeurde verhaal over de uitbraak van twee moordenaars, die in 2015 zaten opgesloten in Dannemora Prison in New York. Ze kregen bij hun ontsnapping hulp van een vrouwelijke werknemer, die een seksuele relatie was begonnen met beide mannen. De gevangenen worden gespeeld door del Toro en Dano, terwijl Arquette gestalte geeft aan de (ook nog eens getrouwde) vrouw die zich door hen liet verleiden. Het script wordt geschreven door Brett Johnson (Mad Men) en Michael Tolkin (The Player), die eerder al samen werkten aan de Showtime-serie Ray Donovan