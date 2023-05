Shooter S02 krijgt toch minder afleveringen

Het tweede seizoen van Shooter krijgt toch acht afleveringen in plaats van de beoogde tien.

Het aantal afleveringen werd verlaagd in verband met de beenbreuk die hoofdrolspeler Ryan Phillippe eerder deze maand opliep tijdens een familie-uitje. De opnamen van de negende aflevering waren toen nog aan de gang. Eerder was zender USA hoopvol dat alle afleveringen (ondanks de blessure van Phillippe) hun ingeplande uitzenddata zouden halen, maar achteraf bleek dat toch niet realistisch. De zender laat weten dat het herstel van hun hoofdrolspeler nu de hoogste prioriteit heeft. En daardoor wordt de achtste aflevering straks ook de laatste aflevering van het tweede seizoen. Volgens insiders (via de website Deadline) bevat het einde van de achtste aflevering een conclusie die prima dienst kan doen als een seizoensfinale.