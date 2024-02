Shirley: trailer en datum voor Netflix-film met Regina King

Oscarwinnares Regina King (If Beale Street Could Talk) speelt de hoofdrol in het historische drama Shirley, dat vanaf vrijdag 22 maart te zien is op Netflix. De biografische film draait om het leven van Shirley Chisholm (King), die eind jaren zestig geschiedenis schreef als de eerste zwarte vrouw in het Amerikaans Congres. Begin jaren zeventig deed Chisholm vervolgens ook een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. King is in Shirley te zien met onder anderen Lucas Hedges, André Holland en Terrence Howard. Daarnaast bevat de film een van de laatste rollen van de vorig jaar overleden Lance Reddick. Het drama werd geschreven en geregisseerd door John Ridley, die in 2013 een Oscar won voor zijn scenario voor 12 Years A Slave. Meer recentelijk was Ridley verantwoordelijk voor het bejubelde televisiedrama Five Days at Memorial.