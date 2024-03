Shirley: Regina King is geweldig in matige biopic Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

John Ridleys portret van Shirley Chisholm, de eerste zwarte politica die in de Amerikaanse politiek in de jaren 70 een voet tussen de deur kreeg, stelt teleur.

De scenario’s van John Ridley komen pas mooi tot uiting als hij de handen ineenslaat met een regisseur met een goed gevoel voor beeldtaal. 12 Years a Slave (2013) ligt voor de hand, waarin filmmaker Steve McQueen het script van Ridley als de basis gebruikte voor een visueel epos. Ridley is, kortom, goed in het schrijven van dialoog. En in Shirley, een biopic over de bekende zwarte politica Shirley Chisholm, die in 1972 een dappere poging deed om deel te nemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zitten talloze memorabele tête-à-têtetjes waarin Ridley zijn talent etaleert. Zoals wanneer Chisholm ziedend tegen een concurrerende politicus ageert: ‘Je verloochent jezelf voor een paar etensrestjes aan tafel.’

Of wanneer ze in gesprek met Black Panther-leider Huey P. Newton (Brad James) uitlegt dat de uitkomst van zijn revolutie nogal problematisch is: ‘Als je het land verbrandt, dan hebben we alleen nog de as over.’

Naast die vurige dialoog ontbreekt het in Shirley aan een geprononceerd dramatisch doel. In plaats daarvan presenteert Ridley de kijker een ietwat zouteloze lineaire weergave van de gebeurtenissen van toen.

© Glen Wilson / Netflix

Dat is jammer, omdat de cast uitstekend is. Met name Regina King zet een sterke rol neer als Chisholm. De politica had ouders die afkomstig waren van de Cariben en King heeft dat prachtige accent goed in de smiezen. Ook André Holland en wijlen Lance Reddick - in een van zijn laatste rollen - imponeren, respectievelijk als de vinnige mensenrechtenactivist Walter Fauntroy en Shirleys trouwe kantoormanager en strateeg Wesley McDonald Holder.

© Glen Wilson / Netflix

Filmmaker George C. Wolfe deed het in die zin ietsjes beter met Rustin, waarin Colman Domingo de show steelt als de befaamde activist die in dezelfde tijd als Chisholm furore maakte. Maar beide zwarte iconen hadden een betere film verdiend. Shirley en Rustin zijn, ondanks geweldige acteerprestaties, toch een teleurstelling.