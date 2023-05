She’s Gotta Have It komt 23 november naar Netflix

Netflix heeft de premièredatum van She’s Gotta Have It prijsgegeven. De serie van Spike Lee debuteert op 23 november.

She’s Gotta Have It is een moderne update van de gelijknamige film uit 1986, waarmee Lee zijn debuut maakte als regisseur. Hij schoot de romantische komedie destijds in twee weken tijd voor een budget van ongeveer 175.000 dollar. De hoofdrol in de tv-versie ging naar DeWanda Wise ( Shots Fired ). Ze speelt Nola Darling, een kunstenares in Brooklyn, New York. Als drukbezette (bijna) dertiger heeft ze moeite om haar werk te combineren met haar vriendenkring. En dat komt mede doordat ze haar tijd moeten verdelen tussen maar liefst drie minnaars (Cleo Anthony, Lyriq Bent en Anthony Ramos). She’s Gotta Have It bestaat uit tien afleveringen, die allemaal geregisseerd werden door Spike Lee zelf.